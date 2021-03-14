На Черкащині затримали чоловіка, який побив та пограбував жінку

13 березня у Жашкові зловмисник проник до будинку 64-річної жінки, наніс їй тілесні ушкодження та заволодів грошовими коштами. Зараз слідчі розглядають кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУНП у Черкаській області.

Виявилося, що вранці чоловік проник до її будинку, почав душити та вимагати в потерпілої грошові кошти. Жінка віддала зловмиснику близько 3000 гривень, після чого останній втік.

Правоохоронці гарячим слідами встановили та затримали правопорушника. Ним виявився 29- річний житель Херсонської області. Чоловік уже неодноразово був судимий за вчинення аналогічних злочинів. Крім того, поліцейські з’ясували, що від 27 січня затриманий перебуває в розшуку Олешківським районним судом Херсонської області за вчинення злочину передбаченого ч. 2. ст. 189 (Вимагання) КК України.

Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У вчиненому зловмисник зізнався, у нього вилучили речові докази грошові кошти в сумі — 2065 гривень. Зараз за процесуального керівництва прокуратури Жашкова, затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (Грабіж). Слідство триває. // che24.online