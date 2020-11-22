На Черкащині затримали пенсіонерку, яка продавала наркотики

Жителька села Родниківка на Уманщині збувала амфетамін. Правоохоронці розпочали карну справу, жінці загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



За інформацією, до помешкання наркодилерки систематично навідувалися наркозалежні клієнти. Правоохоронці зібрали доказову базу для проведення санкціонованого обшуку.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області, повідомляє Суспільне.

За процесуального керівництва Уманської прокуратури у помешканні 64-річної жінки вилучили наркотики та фасувальні пакетики для продажу таких речовин.

Правопорушницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за вчинення кримінального провадження передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відносно жінки вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Наразі досудове розслідування триває. // Діло