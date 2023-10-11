На Одещині директора підприємства судитимуть за несплату ₴6 млн. податків

Протиправну діяльність викрили оперативники кіберполіції Одеської області спільно з детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Завдані державі збитки відшкодовано. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили директора одного з підприємств області, який у 2022 році здійснював реалізацію будівельних матеріалів на території України. При цьому фігурант подавав до податкових органів недостовірні відомості. Таким чином він ухилився від сплати ПДВ на загальну суму 6 млн грн.

У вересні правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території обласного центру за місцем мешкання фігуранта та здійснення ним господарської діяльності. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, «робочі» записи, готівку тощо.

Правоохоронці забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області повідомили директору підприємства про підозру за ч. 2 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За погодження Одеської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано на розгляду суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент кіберполіції Національної поліції України