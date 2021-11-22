У Шевченківському районі столиці затримали чоловіка з наркотиками 

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час відпрацювання Шевченківського району столиці екіпаж працівників полку поліції особливого призначення № 1 на вулиці Володимирській зупинив підозрілого чоловіка. При перевірці правоохоронці виявили у молодика наркотичні речовини та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як розповів заступник начальника слідчого відділення — відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Олексій Бойко, поліцейські вилучили наркотичні речовини та направили на експертне дослідження, яка підтвердила, що вилучене – амфетамін:

«Під час досудового розслідування ми встановили, що затриманий вирішив організувати на території Києва незаконний збут психотропних речовин. При перевірці ми вилучили у нього 13 поліетиленових зіп-пакетів з білою порошкоподібною речовиною».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва