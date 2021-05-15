Правоохоронці Сумщини розшукують шахрая-псевдобанкіра

Жертвою шахраїв стала мешканка міста Охтирка. Вона надала конфіденційну інформацію щодо свого банківського рахунку і в результаті втратила кошти на суму 16 500 гривень.

До Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річної місцевої жительки. Заявниці зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку. Під приводом оплати товару з інтернет-магазину шахрайка заволоділа коштами постраждалої у сумі 16 500 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронцями вживаються всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників та їх місцезнаходження.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують начебто з банку і просять назвати коди з смс-повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій, або авторизації — не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні, і вам не доведеться бути жертвою шахраїв.

Відділ комунікації поліції Сумської області