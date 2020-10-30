Двох осіб судитимуть за жорстоке вбивство біля столичної залізничної станції Видубичі

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох осіб за фактом умисного вбивства 38-річного жителя Києва.

Подія трапилась 5 липня 2020 року на столичному Печерську.

Потерпілий перебував на одній із платформ залізничної станції «Видубичі», коли до нього підійшли двоє раніше незнайомих молодиків, спровокували з ним конфлікт та почали бійку.

Надалі обвинувачені вивели потерпілого з платформи у безлюдне місце, де продовжили наносити численні удари, допоки чоловік не втратив свідомість.

Після цього, продовжуючи злочинний умисел на заподіяння смерті потерпілому, нападники затягнули тіло чоловіка в дерев’яну конструкцію громадського туалету та спустили з пагорба. У подальшому один із зловмисників перерізав чоловіку горло уламком скляної пляшки.

За результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних та затримати їх.

Дії зловмисників кваліфіковані за п.12 ч.2 ст.115 КК України. За вчинене їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Підозрювані перебувають під вартою.

Київська міська прокуратура