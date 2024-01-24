На Херсонщині повідомили про підозру трьом жителькам тимчасово окупованих територій, які брали участь у проведенні незаконних виборів

Співробітники слідчого управління поліції Херсонщини за оперативного супроводу колег з управління стратегічних розслідувань викрили у колабораційній діяльності жительок Каланчацької, Голопристанської та Каховської територіальних громад. Слідчі встановили, що жінки брали безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів депутатів до державних органів країни-агресора – так званих «херсонської обласної думи І скликання» та місцевих «рад депутатів».

Зокрема, поліцейські з’ясували, що 43-річна жителька Каланчака навесні минулого року добровільно погодилась на призначення її на посаду голови так званої «чаплинської територіальної виборчої комісії» чаплинського муніципального округу херсонської області. Протягом квітня-вересня вона організовувала відповідну підготовку та проведення незаконних виборів.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, «голопристанську територіальну виборчу комісію» голопристанського муніципального округу Херсонської області очолила 35-річна жителька Старої Збур’ївки. Як «посадова особа» вона також брала участь у проведенні першої сесії незаконно створеної «ради депутатів голопристанського муніципального округу херсонської області І скликання». Там підозрювана вручила «посвідчення» обраним за результатами проведення незаконних виборів депутатам.

А 50-річна жителька Малокаховки у вересні минулого року добровільно долучилася до проведення незаконних виборів на території Каховки та Малокаховки, організованих представниками окупаційної влади держави-агресора. Вона здійснювала видачу заяв на включення до списку виборців за місцем мешкання, бюлетенів для голосування, вела облік громадян, які брали участь у проведенні незаконних виборів, закликала до участі в голосуванні, а також надавала роз’яснення з приводу правильності заповнення бюлетенів.

Наразі слідчими зібрана відповідна доказова база. За погодження з обласною прокуратурою усім трьом фігуранткам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Жінкам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області