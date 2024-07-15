На Черкащині чоловік через конфлікт підпалив будинок жінки

Будинок у селищі Єрки Звенигородського району підпалив 64-річний місцевий житель, який співмешкав із потерпілою. Його підозрюють в умисному знищенні майна та у залишенні в небезпеці своєї співмешканки.

До працівників Звенигородського райвідділу поліції 8 липня надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні.

62-річну власницю ще до приїзду правоохоронців врятували сусіди. Поліцейські встановили, що до виникнення загоряння причетний 64-річний співмешканець потерпілої. Під час спільного дозвілля та розпиття алкоголю між ними виникла сварка.

Чоловік зібрав свої речі й підпалив їх в одній із кімнат, та пішов з місця події. Жінка у безпорадному стані залишилася в середині будинку, із задимленого приміщення їй допомогли вибратись сусіди.

У скоєному чоловік зізнався, його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці), та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення майна вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області