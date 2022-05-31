За погрозу журналісту насильством та перешкоджання професійній діяльності судитимуть житомирянина

Прокурори Житомирської обласної прокуратури, після проведення необхідних слідчих дій та завершення призначених експертиз, скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом погрози насильством щодо журналіста під час виконання ним законної професійної діяльності та умисного перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 171 КК України).

Як повідомлялося раніше, інцидент стався у серпні 2021 року під час підготовки журналістом відеосюжету про забудову приватними будинками набережної р. Тетерів у Житомирі.

63-річний обвинувачений, назвавшись охоронцем приватної садиби, забороняв журналісту проводити зйомку, погрожував побиттям, при цьому замахувався на нього дерев’яною палицею та нецензурно лаявся.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило Головне управління Нацполіції в області.

Справу розглядатиме Корольовський районний суд міста Житомира.

Публічне обвинувачення підтримуватимуть прокурори обласної прокуратури.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури