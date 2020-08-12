На Київщині засуджено грабіжника

Броварська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 32-річного жителя м. Бровари у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно).

Вироком Броварського міськрайонного суду чоловіка визнано винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні та засуджено до 5 років 1 місяця позбавлення волі.

В суді прокурором доведено, що у червні 2020 року раніше судимий чоловік, у період незнятої та непогашеної судимості, перебуваючи по вулиці в м. Бровари, зірвав з руки потерпілої жіночу сумку, в якій знаходились грошові кошти та інші речі жінки.

Після чого обвинувачений з місця вчинення кримінального правопорушення втік, а викраденим розпорядився на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди потерпілій на загальну суму майже 2 500 грн.

Пресслужба прокуратури Київської області