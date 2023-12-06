На Черкащині ґвалтівник 12-річної дівчинки отримав вирок

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Черкаської обласної прокуратури хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі. Також інформацію внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Прокурори довели, що на початку березня 2023 року житель одного з сіл Черкаського району зґвалтував 12-річну дівчинку. Він повертався зі своєю односельчанкою додому. Поблизу місцевого ставка вчинив протиправні дії сексуального характеру.

Надалі кривдник дитини намагався виїхати за межі населеного пункту для уникнення кримінальної відповідальності. Для цього переховувався в лісосмузі.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури