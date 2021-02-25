На Вінничині поліція встановила зловмисника, який пограбував підлітка

23 лютого працівники поліції затримали правопорушника, причетного до пограбування неповнолітнього хлопця на території Тульчинського району. Погрожуючи неповнолітньому фізичною розправою, зловмисник заволодів його грошима. За цим фактом слідством розпочато кримінальне провадження.

22 лютого до поліції звернувся 17-річний житель Тульчинського району про те, що малознайомий чоловік погрожував та вимагав грошові кошти. Наляканий підліток перерахував на картку зловмисника гроші через мобільний додаток.

Як зазначив керівник Відділення поліції № 2 Тульчинського відділу Володимир Відомський, місцеві поліцейські встановили злочинця, ним виявився 20-річний житель села Комаргород.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За таке правопорушення зловмиснику загрожує покарання — до 4 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області