На Черкащині «кремлівського шанувальника» взято під варту

За принципової позиції обласної прокуратури Соснівським районним судом м. Черкаси застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до жителя с. Байбузи Черкаського району, який підозрюється у вчинені злочинів, передбачених ч. ч. 2 і 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Так, підозрюваний був засуджений у вересні 2022 року за аналогічні злочини до 5 років позбавлення волі із встановленим йому іспитовим терміном у 3 роки. Проте жодних висновків для себе не зробив. За даними слідства з 2023 року чоловік продовжив поширювати в соціальних мережах фото з ворожою символікою, репости з прокремлівських пабліків та інші матеріали, у яких міститься підтримка та визнання правомірною російської агресії на території України, а також прославляння військових досягнень збройних формувань РФ.

Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 436-2 КК України передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вкотре звертаємо увагу, що жоден випадок допомоги ворогу, у тому числі прославляння його «подвигів» в мережі Інтернет, не залишиться поза увагою правоохоронних органів Черкащини, такі особи будуть піддані справедливій судовій репресії в міру тяжкості та характеру вчинених ними злочинів.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури