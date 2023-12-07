На Черкащині понад 40 членів злочинної організації затримано за збут наркотиків по всьому регіону

За результатами заходів, до яких були залучені майже 700 правоохоронців, знешкоджена діяльність злочинної організації. Її учасники налагодили функціонування кількох лабораторій з виробництва амфетаміну. Також, займалися вирощуванням конопель в промислових масштабах. На збуті наркотиків заробляли до 5 мільйонів гривень на місяць.

У ході багатоетапної поліцейської спецоперації для ліквідації потужної злочинної організації співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора встановили всіх її учасників, канали збуту психотропів, а також місця розташування так званих виробничих цехів.

Угруповання налічувало понад 40 учасників, а організували його діяльність двоє мешканців Черкас. В злочинній організації були три відокремлені гілки: виробництво амфетаміну, вирощування конопель та збут наркотиків в регіоні. Своєю чергою, реалізацією займалися три окремі групи зі своїми лідерами, які були підзвітні керівникам злочинної організації.

Так званий виробничий амфетамінний цех знаходився у Черкасах. Його потужності дозволяли виготовляти до 10 кг «фену» щомісяця. Коноплі вирощували на декількох ділянках в Канівському районі, а також у квартирах декількох фігурантів. Поля з коноплями знаходилися на відстані 50-100 км один від одного.

На кожному виробництві була своя охорона, технологи, а також «виконроби», які слідкували за діями всіх «працівників». Виготовлену продукцію доставляли до місць фасування, де вже окрема група готувала товар для подальшого збуту і передачі його наркокур’єрам. Визначені лідерами злочинної організації учасники відповідали за фінансові питання – збір коштів від продажу, закупка сировини, видача «зарплати», звіт керівникам угруповання.

Збували амфетамін та канабіс методом закладок та «з рук у руки» мешканцям Черкас та регіону. Наркобізнес приносив його організаторам до 5 мільйонів гривень на місяць.

З метою знешкодження діяльності злочинної організації правоохоронці провели поліцейську спецоперацію. У ній були залучені майже 700 осіб: оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та територіальних управлінь, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та обласних управлінь поліції, бійці поліції особливого призначення та прокурори Офісу Генерального прокурора.

За результатами заходів затримано 39 осіб – організаторів та учасників. Раніше затримали ще чотирьох фігурантів, вони знаходяться в СІЗО.

Крім того, провели понад 120 одночасних обшуків за місцями мешкання ділків, виробництва амфетаміну та вирощування конопель. Вилучили наркотики, гроші, зброю, спецобладнання, автомобілі, чорнові записи та блокноти з «рецептами». За попередніми підрахунками вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

Влітку цього року, під час одного з етапів поліцейської спецоперації, правоохоронці виявили в Каневі плантації з коноплями та вилучили понад три тисячі кущів нарковмісних рослин.

40 учасникам злочинної організації повідомлено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

– ч. 4 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

– ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Учасникам злочинної організації загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України