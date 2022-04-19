На Рівненщині засудили жінку, яка зарізала співмешканця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дубенської окружної прокуратури 44-річну жінку засуджено за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

У суді прокурором доведено, що у серпні 2021 року, жителька села Мошків, Млинівської територіальної громади, в ході словесного конфлікту на ґрунті ревнощів вдарила ножем у живіт свого 61-річного співмешканця. Потерпілий від отриманих травм помер.

Намагаючись ввести в оману слідство, обвинувачена розповідала, що це потерпілий намагався її позбавити життя, а вона лише оборонялася. Втім прокурор, на підставі зібраних доказів, довів вину жінки у повному обсязі. Вироком суду її засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури