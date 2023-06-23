У Павлограді за вбивство 83-річної жінки поліцейські затримали її онука

Чоловік став вимагати у бабусі гроші, а почувши відмову – побив жінку та завдав їй декілька ножових поранень. Від отриманих травм потерпіла померла.

Злочин стався 22 червня в одній із квартир у багатоповерхівці по вул. Полтавській міста Павлоград. Тіло загиблої виявила її донька та повідомила в поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група Павлоградського районного відділу міліції.

Поліцейські встановили, що разом з потерпілою в квартирі мешкав і її 37-річний онук. Вранці між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний убив жінку, після чого зачинив квартиру та пішов. Впродовж години поліцейські встановили його місце перебування та затримали. Знаряддя злочину вилучили та направили на експертне дослідження.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим за узгодженням Павлоградською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РУП