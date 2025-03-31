У кіберполіції розповіли про шахрайську схему з посиланнями нібито на сторінку «Електронних петицій»

В ефірі Сніданок з 1+1 начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Євгеній Дороганов розповів про шахрайську схему з використанням фішингових посилань нібито на сторінку “Електронних петицій”.

Українці отримують повідомлення з проханням підписати петицію про присвоєння почесного звання неназваному родичу та посиланням на фейкову сторінку, де треба ввести авторизаційні дані. Так злочинці отримують доступ до акаунтів жертв.

Кіберполіцейський розповів, як відрізнити офіційний державний вебсайт від фейкового, і закликав не вводити персональні дані на підозрілих онлайн-ресурсах.

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Кіберполіція