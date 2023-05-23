Викрито чергову колаборантку, яка відповідала за кадрове забезпечення в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 46-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборантка займалась оформленням документів співробітників псевдооргану влади, виконувала розпорядження та доручення очільника окупаційної адміністрації.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура