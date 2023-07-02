8 службовців КП міськради Дніпра заробляли на продажі місць поховань на кладовищах

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 учасників злочинної організації за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене службовою особою (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор і заступник комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради у змові з шістьма керівниками кладовищ організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за виділення місць для поховання тіл померлих на кладовищах м. Дніпра.

Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсну вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тис грн, тоді як офіційна сума платежу становить 3500 грн. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих.

Щомісячно організатори схеми отримували прибуток у майже 7 млн грн.

У жовтні 2022 року правоохоронці викрили очільницю комунального підприємства та її заступника під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2 млн грн.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно обвинувачених для забезпечення подальшої конфіскації у власність держави.

Крім цього, в управління АРМА передано майже 3 млн грн арештованих коштів, які були вилучені під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання службовців.

За протиправні дії їм загрожує до 13 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід ‒ співробітники СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури