На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік
У ТЦК запевнили, що сприяють поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця, а також проводять службове розслідування
У місті Звенигордка в Черкаській області військовослужбовець місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки збив на авто жінку, що їхала на велосипеді. Її з травмами відправили до лікарні. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Черкаського обласного ТЦК та СП.
Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Зараз розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу.
«Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання», – додали в заяві.Tweet