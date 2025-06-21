На Черкащині працівник ТЦК збив велосипедистку і втік

У ТЦК запевнили, що сприяють поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця, а також проводять службове розслідування

У місті Звенигордка в Черкаській області військовослужбовець місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки збив на авто жінку, що їхала на велосипеді. Її з травмами відправили до лікарні. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Черкаського обласного ТЦК та СП.

ДТП сталася ще 19 червня. Після того, як військовий збив велосипедистку, він зник із місця події, але поліція розшукала його і повідомила про підозру за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України) та залишення в небезпеці (ст. 135 Кримінального кодексу України).

Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Зараз розв’язують питання про обрання йому запобіжного заходу.

У ТЦК запевнили, що сприяють поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця, а також проводять службове розслідування.

«Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання», – додали в заяві.