На Черкащині убивці дружини загрожує до 10 років тюрми

За процесуального керівництва Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю одного з сіл Звенигородського району у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

За версією слідства 15.11.2022 між молодим подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік в присутності трирічного сина наніс кілька ударів по тілу та голові дружини, внаслідок чого остання втратила свідомість та, не прийшовши до тями, померла.

Після скоєного зловмисник втік, залишивши місце їхнього спільного проживання, проте завдяки вжитим правоохоронцями заходам через два дні його було знайдено в одній з лісосмуг Звенигородського району.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури