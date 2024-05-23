На Черкащині взято під варту чоловіка, який вбив свого знайомого

За процесуального керівництва прокурорів Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю с. Розсошенці Чигиринської територіальної громади Черкаського району, який вбив свого знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, в середині травня поточного року 59-річний чоловік, перебуваючи у будинку за місцем свого проживання, на ґрунті раптово виниклого конфлікту за допомогою металевого цвяходера наніс своєму знайомому декілька ударів по голові.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 50-річний потерпілий помер.

Зловмисника було затримано правоохоронцями на місці події. До нього застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури