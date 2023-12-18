На Черкащині засуджено жорстокого вбивцю

За публічного обвинувачення прокурорів Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури суд визнав винним жителя одного з сіл на Христинівщині, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 37-річний чоловік, перебуваючи у помешканні 57-річної жінки, разом вживали алкогольні напої.

У ході раптово виниклого конфлікту, жінка взяла мисливську рушницю для самозахисту, чоловік вихопивши зброю з її рук, здійснив один постріл в обличчя потерпілої, спричинивши їй вогнепальне поранення голови.

Після чого, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, зловмисник наніс потерпілій ще декілька ударів тупим предметом по тілу та численні колото-різані рани голови, шиї, тулуба і рук.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури