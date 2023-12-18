На Черкащині засуджено жорстокого вбивцю
За публічного обвинувачення прокурорів Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури суд визнав винним жителя одного з сіл на Христинівщині, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
Його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що 37-річний чоловік, перебуваючи у помешканні 57-річної жінки, разом вживали алкогольні напої.
У ході раптово виниклого конфлікту, жінка взяла мисливську рушницю для самозахисту, чоловік вихопивши зброю з її рук, здійснив один постріл в обличчя потерпілої, спричинивши їй вогнепальне поранення голови.
Після чого, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину, зловмисник наніс потерпілій ще декілька ударів тупим предметом по тілу та численні колото-різані рани голови, шиї, тулуба і рук.
Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet