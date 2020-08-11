На Донеччині членів злочинної групи заарештовано за розбійний напад на підприємця

До складу групи входило п’ять місцевих мешканців зі зв’язками у злочинному середовищі та з кримінальним минулим. Зловмисники проникли до приватного будинку, зв’язали та побили підприємця й забрали 70 тисяч доларів США та 200 тисяч гривень. Наразі членам угруповання повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчі слідчого управління та Краматорського відділу поліції встановили, що четверо осіб під’їхали до будинку власника фермерського господарства. Троє у масках шляхом віджиму пластикового вікна потрапили до оселі потерпілого, четвертий залишився чекати своїх поплічників в автомобілі.

Коли потерпілий вийшов на шум, зловмисники збили його з ніг, зв’язали, побили, спричинивши чоловікові численні травми голови й тіла. В подальшому змусили його віддати їм ключі від сейфа, звідки викрали 70 тисяч доларів США, 200 тисяч гривень та 200 грамів ювелірних виробів із золота. Після чого втекли на автомобілі.

Оперативники та слідчі відпрацювали всі можливі шляхи відходу нападників і встановили усі автомобілі, що рухалися на цих ділянках дороги. Також з’ясували, що до складу злочинної групи входить п’ять осіб — мешканців Донецької області, які мають зв’язки в кримінальному середовищі, та один з яких раніше судимий. Намагаючись уникнути відповідальності, члени угруповання не залишалися на одному місці й постійно пересувалися, та на той момент переховувалися у Запорізькій області. Звідти планували їхати до Маріуполя.

Поліцейські з’ясували ймовірну дату та шлях зловмисників і влаштували засідку на одному з блокпостів. Коли ті проходили перевірку, правоохоронці заблокували автомобіль і затримали членів злочинного угруповання. У них вилучили частину викрадених грошей і золоті ювелірні вироби, які повернули законному власнику.

За процесуального керівництва прокуратури п’ятьом особам – організатору, виконавцям та посібнику – слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У вівторок, 11 серпня, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, двом — із можливістю внесення застави.

За вчинення даного злочину зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України