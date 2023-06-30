На Черкащині затримали чоловіка, який забив до смерті свою дружину

Потерпіла померла. Чоловіку оголошено про підозру. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 10 років.

27 червня до відділення поліції № 1 Черкаського РУП надійшло повідомлення про те, що в місті Городище, у будинку виявлено місцеву жительку без ознак життя. Труп 35-річної жінки направили на судово-медичне дослідження для встановлення причин смерті. З’ясувалося, що жінка померла від закритої черепно-мозкової травми.

В ході проведення слідчих дій, правоохоронці встановили, що під час вживання алкогольних напоїв між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, від яких остання померла наступного дня.

Правопорушника затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі відділення поліції № 1 Черкаського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області