Вам посилка! Укрпошта попереджає про небезпечну шахрайську схему

Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам

Шахраї від імені Укрпошти розсилають повідомлення, в яких пропонують перейти за посиланням, дуже схожим на сайт Укрпошти, але з додаванням зайвих символів та ввести персональні дані. За легендою спритників, це необхідно для того, щоб отримати посилку. Насправді жодної посилки не існує.

“Укрпошта доставляє посилки, а не шахрайські повідомлення! Якщо раптом ви отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Надішліть це повідомлення рідним і попередьте. Вам — цьом, злодюгам — гімна на палці”, – йдеться в повідомленні Укрпошти.

Як розпізнати шахраїв:

Єдиний офіційний сайт Укрпошти — ukrposhta.ua Будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство.

Укрпошта нікому не пишемо з «незнайомих» номерів.

Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам.

Інформатор