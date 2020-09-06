У Києві жінку судитимуть за домашнє насильство

За систематичні образи та приниження матері, 43-річній киянці загрожує до двох років позбавлення волі.

Перша заява від киянки надійшла до Деснянського управління поліції ще у грудні 2019 року. Жінка поскаржилася на свою доньку, яка нецензурно висловлюється, принижує її та погрожує фізичною розправою.

Як прокоментував старший дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції Костянтин Слепуха, 43-річну кривдницю поставили на відповідний облік та у подальшому склали чотири протоколи за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«70-річна потерпіла проживає разом із донькою, яка у стані алкогольного сп’яніння провокує конфлікти. Під час сварок жінка принижує матір та погрожує її фізичною розправою», — додав поліцейський.

На підставі систематичного документування фактів насильства в сім’ї слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили правопорушниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. На даний час досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду. Фігурантці загрожує до двох років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре звертаються до киян з проханням не замовчувати факти скоєння домашнього насильства та негайно про це повідомляти на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва