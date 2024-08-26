На Львівщині чоловік загинув від вибуху гранати

Внаслідок події смертельні травми отримав 37-річний мешканець одного з сіл Львівського району, інших постраждалих немає.

Повідомлення про вибух, що стався у гаражному приміщенні на території приватного домогосподарства в одному з сіл Львівського району, надійшло у поліцію сьогодні, 26 серпня, близько опівночі.

На місці події працювали: слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Загиблий – 37-річний місцевий мешканець, на тілі якого були виявлені численні уламкові поранення, які й стали причиною смерті. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, призначено експертизи. Поліцейські встановлюють обставини події, тип та походження боєприпасу.

Відділ комунікації поліції Львівської області