До 7 років ув’язнення засуджено жителя Сумщини, який позбавив життя свого пасинка

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 51-річного чоловіка, який позбавив життя свого пасинка.

Йдеться про подію, що сталась у с. Ободи Сумського району 6 жовтня 2023 року. Зі слів обвинуваченого, пасинок перебував за місцем їх спільного проживання у стані алкогольного сп’яніння та поводив себе агресивно.

Це був непоодинокий випадок, відтак чоловік, втративши терпіння, схопив дерев’яну палицю та почав наносити пасинку удари по голові та тулубу. Не зупинився навіть тоді, коли палиця зламалась, а продовжив бити уламком. Вгамувавши свою лють, чоловік вийшов на вулицю. А коли повернувся через декілька хвилин, то пасинок вже не дихав. Відповідно до висновку експертів, усього обвинувачений завдав 34-річному потерпілому щонайменше 24 удари.

У суді обвинувачений намагався переконати суд, що не планував позбавляти пасинка життя, а хотів лише «завдати йому декілька синців за те, що останній постійно його ображав».

За вироком суду обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура