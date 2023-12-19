В Одесі викрили чоловіка, який виготовляв амфетамін для продажу

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Задокументували протиправну діяльність одесита співробітники управлінь карного розшуку та боротьби з наркозлочинністю спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Під час відпрацювання оперативної інформації, поліцейські встановили, що в одному з приватних домоволодінь в центрі міста 42-річний місцевий житель займається виготовленням для подальшого збуту амфетаміну.

Поліцейські затримали зловмисника, коли той виходив з будинку, та вилучили у нього зіп-пакет з амфетаміном, що підтвердили за допомогою експрес-тесту. А в ході проведеного обшуку домоволодіння вилучили приладдя, засоби та речовини, які використовувались для виготовлення психотропу, близько 30 грамів речовини, схожої на амфетамін, та мобільний телефон фігуранта.

За попередніми даними слідства, за дві доби фігурант міг виготовляти щонайменше 500 грамів психотропної речовини, що за цінами «чорного ринку» становить 300 тисяч гривень.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення та зберігання психотропної речовини з метою збуту, зокрема повторно. За такі протиправні дії чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 800 тисяч гривень. Після проведення низки експертиз вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію всіх протиправних дій підозрюваного та висунення йому обвинувачення. Також поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до наркозлочину.

Відділ комунікації поліції Одещини