На Тернопільщині жорстоко вбили уродженку Молдови

Масивна крововтрата, внутрішня кровотеча, синці тулуба, рук та ніг, садна на тілі та обличчі — причина смерті 39-річної уродженки Молдови. Тіло жінки з численними побоями на узбіччі дороги в одному із сіл Лановецького району виявили її родичі.

За інформацією правоохоронців, загибла разом з двома доньками жила у Кременці. На прожиття заробляла тим, що їздила містами України та приймала замовлення на чистку пір’я. Більшу частину проводила у автівці, яка слугувала і приміщенням для роботи. Часто їздила додому у Молдову.

Як розповідає одна з доньок загиблої, минулого тижня мама повернулася на Тернопільщину, але жінки посварилися і вона поїхала. Куди саме — не сказала. Майже п’ять днів родичі не знали, де знаходиться мама.

В ніч з 16 на 17 листопада до дівчат зателефонував дід з Молдови і повідомив, що щойно говорив з їхньою мамою. Жінка була стурбована і заявила про те, що її життя у небезпеці і її везуть в бік Лановеччини.

Родичі поїхали шукати жінку. Її ще тепле тіло вони знайшли на узбіччі дороги в Лановецькому районі і завезли в райлікарню. Проте медики констатували лише смерть.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вбивства, а також перевіряють слова родичів. // Часопис