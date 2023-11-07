Дорожній конфлікт на переході: у столиці затримали водія, який побив пішохода

Водій не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід. Пішохід зробив порушнику зауваження, а у відповідь керманич його побив.

Днями до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, про те, що з проспекту Академіка Палладіна у тяжкому стані госпіталізовано іноземця, 1985 року народження, із травмою голови. Для встановлення усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Поліцейські розшукали свідка, який розповів, що водій автомобіля «Volkswagen» вдарив пішохода у голову та поїхав з місця події. Оперативний черговий скерував на розшук автомобіля та водія наряди поліції. Протягом кількох годин оперативники разом із працівниками сектору кримінального аналізу встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його на одній з улиць району. Ним виявився місцевий мешканець, 1971 року народження.

Встановлено, що між чоловіками на дорозі виник конфлікт через правила дорожнього руху. Водій автомобіля не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід, через що той зробив зауваження та вдарив авто. Розлютившись, керманич вийшов з транспортного засобу та вдарив чоловіка у голову. Громадянин впав та втратив свідомість.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ- умисне тяжке тілесне ушкодження.

На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Правопорушнику загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва