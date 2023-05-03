Завдяки правоохоронцям ДП «МТП «Чорноморськ» відшкодував державі понад ₴18 млн. несплачених податків

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру службовій особі ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що службовець Порту умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства шляхом завищення податкового кредиту та валових витрат.

Так, підозрюваний включив у звітні (податкові) періоди з 2015 по 2018 рік до складу податкового кредиту та валових витрат суми коштів по фіктивним фінансово-господарським операціям з низкою підприємств та безпідставно відобразив ці суми у податкових деклараціях.

Такі протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України 18,7 млн гривень.

Завдяки проведеним правоохоронцями заходам на початку квітня 2023 року державним підприємством відшкодовано завдані збитки, штрафні санкції та пеню у повному обсязі на загальну суму 28,3 млн гривень.

Кримінальне провадження стосовно працівника Порту скеровано до суду на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури