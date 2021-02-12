На Київщині затримано групу посадовців, які налагодили корупційну «схему» видачі водійських посвідчень

Загальна сума отриманої зловмисниками неправомірної вигоди становить понад 100 тисяч гривень. Серед затриманих – керівництво одного з державних навчально-курсових комбінатів та посадовець обласного управління Держпродспоживслужби.

Корупційну діяльність посадових осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління поліції.

За даними слідства, посадові особи облуправління Держпродспоживслужби та одного з державних навчально-курсових комбінатів налагодили «схему» видачі посвідчень на право керування сільгосптехнікою. Двоє працівників профільного навчального закладу Київщини підшукували осіб, яким були необхідні посвідчення тракториста-машиніста та відповідне свідоцтво про профпідготовку. При цьому особам необов’язково було проходити навчання та складати іспити, аби отримати посвідчення. Необхідно було лише сплатити вказану посадовцями – членами екзаменаційної комісії – суму «винагороди».

Поліцейські отримали достатньо доказів, які підтверджують причетність керівництва начально-курсового комбінату та головного спеціаліста одного з відділів обласного управління Держпродспоживслужби до злочинної діяльності. Так, під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів були задокументовані чисельні факти отримання фігурантами неправомірної вигоди на загальну суму у понад 100 тисяч гривень.

Вчора, 11 лютого, правоохоронці затримали трьох посадовців під час отримання ними чергового «траншу». Крім того, під час санкціонованих обшуків в одному зі службових кабінетів вилучили «чорнові» записи та майже 41 000 гривень, імовірно, отриманих від осіб за видачу посвідчень тракториста. Також вилучено відповідні посвідчення на ім’я осіб, які фактично не проходили навчання та не складали практичний та теоретичний іспити.

Фігуранти справи затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

В ході досудового розслідування поліцейські будуть встановлювати осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України