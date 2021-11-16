На Чернігівщині чоловік зарубав дружину на очах 3-х дітей

Моторошна подія трапилася в селі Кладьківка, що на Чернігівщині, в ніч з 14 на 15 листопада. Чоловік зарубав сокирою власну дружину, матір чотирьох неповнолітніх дітей, 32-річну Ірину.

Про це повідомляє видання “Апельсин”.

У селі Ірину знали як порядну жінку, що обожнювала родину. Старшому синові Ірини зараз 15 років, він не був вдома під час страхітливих подій, адже вже навчається.

Менші ж дітлахи – 9-річна Катруся та хлопці 7-ми та 4-х років – все бачили. Сутичка тривала деякий час. Катруся намагалася врятувати маму, телефонувала в поліцію, просила приїхати, кричала, що тато вбиває маму. Проте поліцейські так і не з’явилися.

Ошалілий чоловік бив жінку і врешті розрубав їй голову сокирою, двома ударами. Забравши документи та гроші, він втік. Діти змогли хоч якось оговтатися від шоку та горя лише через кілька годин. Побігли до сусідів, і вже ті викликали поліцію. Та поліцейські знайшли труп, хоча якби приїхали вчасно могли б врятувати матір чотирьом дітям.

Зараз поліція встановлює місце знаходження чоловіка. // Діло