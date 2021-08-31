На Чернігівщині двоє чоловіків убили односельця

Тіло невідомого чоловіка без ознак життя виявили вчора ввечері в одному із населених пунктів Ніжинського району Чернігівської області.

Працівники кримінальної поліції оперативно провели першочергові заходи та встановили особу загиблого – 50-річного місцевого мешканця.

У подальшому було з’ясовано причину смерті – загиблого задушили, при цьому безпощадно били, оскільки в жертви множинні переломи ребер та інші ушкодження.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів за гарячими слідами викрили та затримали двох чоловіків 54-х і 23-х років.

Затримані у скоєному зізналися та наразі співпрацюють зі слідством. Як повідомляють останні, вони вирішили покарати загиблого за давнішні незгоди.

Досудове розслідування триває. // Чeline