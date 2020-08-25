На Чернігівщині іноземець вбив підприємця з Харківщини

24 серпня до Бахмацького відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл виник конфлікт між кількома чоловіками.

В будинку працівники сектору реагування патрульної поліції виявили на підлозі тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Патрульні одразу викликали медиків та слідчо-оперативну групу Бахмацького відділу поліції.

В ході проведення першочергових невідкладних заходів поліцейські встановили, що померлий чоловік 1966 року народження, родом з Харківщини. У селі він доглядав за дачним будинком свого знайомого.

Напередодні до нього заїхали на ночівлю знайомі підприємці. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Один з гостей завдав потерпілому проникаючого поранення живота, яке і призвело до смерті.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Середньої Азії. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування. // Чeline