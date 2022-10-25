На Житомирщині 57-річного дебошира засуджено до 5 років позбавлення волі за ножове поранення дружини

За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України). Зловмисника засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що злочин скоїв 57-річний житель Бердичівського району минулої осені, будучи у стані алкогольного сп’яніння.

Повернувшись додому увечері, близько 20.00 год, після чергового чаркування з приятелями, він вчинив з дружиною сварку та почав дебоширити. Коли ж жінка спробувала його вгамувати, схопив ніж та вдарив дружину у спину, заподіявши їй тяжке поранення. Більше того, після скоєного нічим не допоміг потерпілій, лише надав телефон, аби вона сама викликала невідкладну медичну допомогу.

Під час судового розгляду свою вину визнав частково, намагаючись довести, що таким способом сам захищався. Проте суд, всебічно, повно й неупереджено дослідивши надані стороною обвинувачення докази та висновки експертиз, дійшов висновку про умисне скоєння ним злочину.

З дня затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури