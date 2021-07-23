На Чернігівщині оголошено підозри чотирьом членам ОЗУ викрадачів лісу

Слідчі та оперативники Новгород-Сіверського районного відділу поліції та Головного управління Нацполіції в Чернігівській області викрили організовану групу, яка спеціалізувалася на систематичній незаконній порубці дерев та збуті викраденого на деревообробні підприємства. Збитки сягнули майже мільйона гривень.

Протягом останніх двох місяців до поліції неодноразово надходили повідомлення про факти незаконної порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Аналіз обставин скоєння крадіжок лісу вказував на ймовірну діяльність організованого угруповання зловмисників.

У процесі слідчої та розшукової діяльності поліцейські встановили ряд осіб, що підозрюються у спільних кримінальних діях. Також правоохоронці з’ясували структуру злочинного угруповання та розподіл ролей у ньому.

У визначенні масштабів та конкретної локалізації нищення лісів суттєву роль відіграла інформаційна допомога Чернігівської облдержадміністрації. Звідти до поліції передали низку матеріалів супутникового моніторингу, здійсненого Державним космічним агентством України.

Поліцейські встановили, що четверо мешканців Новгород-Сіверського району віком від 30 до 51 року займалися незаконною заготівлею, перевезенням, зберіганням та збутом лісопродукції. Усім керував найстарший з чоловіків. Решта відповідали за заготівлю і транспортування деревини, маскувальні роботи.

Розвиткові злочинного бізнесу сприяв 45-річний посадовець середньої ланки лісогосподарського підприємства. Він по роботі мав доступ до карт лісових ділянок, запланованих до санітарного вирубування, чим скористався зі злочинною метою. Щоразу у «слушний момент» він інформував членів угруповання, де завершила легальну рубку бригада лісгоспу. Відразу за нею на ділянку приїздили зловмисники й ніби «продовжували справу».

Самі крадії лісу також вдавалися до бодай примітивного маскування: пні від спиляних сосон прикривали шаром опалої хвої або хмизом. Для перевезення колод використовували легку вантажівку з тентом, зовні аж надто далеку від стереотипного уявлення про лісовоз.

Викрадену деревину члени угруповання збували в межах району на приватні деревообробні підприємства, приховуючи незаконне походження товару.

Впродовж поточного тижня поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели серію санкціонованих обшуків за шістьма адресами фігурантів провадження. Було вилучено значні об’єми деревини, знаряддя скоєння злочинів, інші речові докази. Вартість вилучених лісоматеріалів перевищує 250 тисяч гривень.

22 липня слідчі поліції вручили повідомлення про підозри чотирьом зловмисникам за статтями 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) та 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. За такі діяння законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області