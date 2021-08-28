На Чернігівщині оголосили про підозру ґвалтівнику малолітньої дівчинки

Сьогодні поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання зловмисника, що підозрюється у зґвалтуванні дівчинки. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

27 серпня до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування дівчинки. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 (зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку) Кримінального кодексу України.

Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області