На Чернігівщині поліцейські розкрили вбивство юнака, який вважався безвісти зниклим

Слідчі та оперативники кримінальної поліції Прилуцького районного відділу поліції відшукали захований труп зниклого 21-річного чоловіка та встановили особу причетного до його вбивства. Зловмисника затримано та поміщено до ІТТ.

З повідомленням про безвісне зникнення молодого мешканця приміського села на Прилуччині до поліції звернулася його мати. Цю заяву поліцейські отримали 11 жовтня. За словами жінки, син ще 3 жовтня пішов з дому і досі не повернувся.

Прилуцькі поліцейські відразу організували розшукову роботу, відпрацювали контакти зниклого юнака. Його фото і прикмети були широко оприлюднені у засобах масової інформації та в соцмережах.

15 жовтня поліцейські виявили труп потерпілого у лісосмузі неподалік Прилук, прикиданий гілками та сміттям. Під час огляду місця події за участі судово-медичного експерта було встановлено, що юнак зазнав смертельного ножового поранення.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Прилуччини встановили особу підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 23-річний односелець потерпілого. Зловмисник зізнався у скоєному і надав правдиві свідчення.

За його словами, конфлікт між ним та потерпілим виник під час спільного відпочинку на природі та розпиття спиртних напоїв. У ході сварки підозрюваний схопив ножа і вдарив ним опонента у шию.

Зрозумівши, що скоїв убивство, вирішив приховати сліди злочину. Відтак загорнув труп у поліетилен та прикидав гілками і хмизом, а також знайденим поряд сміттям.

Поліцейські затримали молодика у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у провадженні, відкритому за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згідно з нею, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області