На Чернігівщині посадовця підозрюють у незаконному видобутку торфу на ₴19 млн.

На підприємстві було незаконно видобуто щонайменше 70,4 тисячі тонн торфу.

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області вручили підозру керівнику державного підприємства за незаконний видобуток торфу.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Досудове розслідування проводить поліція під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області за підтримки Служби безпеки України.

“У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що на одному з підприємств області з березня 2017 по серпень 2018 років незаконно видобували торф”, – йдеться у повідомленні.

Для законного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення потрібно зібрати відповідний пакет документів. Серед них — дозвіл Державної служби геології та надр України.

“Утім, керівник підприємства знехтував тим, що старий дозвіл на видобуток корисної копалини втратив чинність”, – зазначили у поліції.

Посадовець, достовірно знаючи, що дозвіл Державної служби геології та надр України відсутній, організував на підприємстві видобуток корисної копалини.

У результаті таких дій посадової особи на підприємстві було незаконно видобуто щонайменше 70,4 тисячі тонн торфу на суму понад 19,3 млн гривень.