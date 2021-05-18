В Днепре осудили злоумышленника, который избил троих пенсионерок и убил мужчину и женщину

В Днепре 14 лет за решеткой проведет мужчина, который убил двоих человек, совершил кражи и разбойное нападение на пожилых женщин. 40-летнего жителя Днепра признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115, частью 2 статьи 121, частью 3 статьи 187 и частью 2 статьи 185 УК Украины (умышленное убийство; умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего; разбой, соединенный с насилием; тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно).

По данным следствия, в феврале 2019 гражданин проник в дом, где проживали трое пожилых женщин, несколько раз ударил их молотком по голове, причинив легкие и средней тяжести телесные повреждения, забрал деньги и золотые украшения на общую сумму более 43 000 гривен. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Чтобы избежать наказания за данное преступление, мужчина решил скрываться от полиции в доме знакомой. Уверенный, что в доме никого нет, злоумышленник проник внутрь, где увидел 76-летнюю хозяйку. Он решил убить свидетеля, поэтому сдавливал женщине шею, пока она не перестала сопротивляться, нанес около 12 ударов ногами по голове и телу, после чего с места преступления скрылся, прихватив 10 000 грн и мобильный телефон. В марте того же года обвиняемый пришел к знакомому и на почве неприязненных отношений нанес ему около 8 ударов ногами по голове и грудной клетке, вызвав несовместимые с жизнью телесные повреждения. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.