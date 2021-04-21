На предприятии в Днепре из автомобиля похитили полмиллиона гривен

20 апреля, около 12:00, на Данилы Галицкого, 2а, обокрали грузовой автомобиль.

По городу ввели план «Перехват». Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, водитель грузового Volvo заехал на загрузку, в это время к автомобилю подъехал Renault. Из легковушки выбежали несколько мужчин. Они залезли в грузовик и достали оттуда крупную сумму денег (около 500 000 гривен).

Сотрудники охраны предприятия сообщили, что это авто въехало на территорию якобы на СТО и через несколько минут водитель выехал на большой скорости, не остановившись на посту охраны. По словам охранника, машина должна иметь характерные повреждения от цепи, которой был перекрыт выезд.