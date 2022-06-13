На Чернігівщині СБУ викрила мешканку прикордоння, яка виправдовувала збройну агресію рф проти України

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Співробітники СБУ викрили мешканку одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, яка виправдовувала збройну агресію рф проти України.

За даними досудового слідства агітаторка створила Telegram-канал, у якому розміщувала матеріали де виправдовувала збройну агресію рф проти України та схвалювала окупаційні дії ворога. Також вона поширювала матеріали російської пропаганди щодо ситуації в Україні.

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Під час обшуку за місцем проживання фігурантки провадження співробітники СБ України вилучили технічні засоби та мобільні телефони із доказами здійснення протиправної діяльності.

Зловмисницю затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Перевіряється інформація щодо зав’язків затриманої із спецслужбами рф. Триває досудове слідство.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБ України в Чернігівській області у взаємодії з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Чернігівській області

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