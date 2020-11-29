На Чернігівщині за кілька годин встановили чоловіка, причетного до вбивства родича
Сьогодні вночі співробітники Ніжинського відділу поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області затримали особу, яка вчинила вбивство неподалік залізничного вокзалу у селі Вертіївка.
Про виявлення тіла поліцію повідомив анонім о пів на третю ночі. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції та оперативники. На тілі особи були множинні ножові поранення та гематоми.
В ході першочергових заходів оперативники встановили, що до вбивства 63-річного мешканця Вертіївки причетний його 39-річний родич.
З місця скоєння злочину вилучено автомобіль «ВАЗ 2106» та мобільні телефони потерпілого і підозрюваного, які лежали в салоні. На відстані десяти метрів від транспортного засобу був розкиданий одяг обох чоловіків.
Під час огляду помешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили одяг та ніж зі слідами крові.
Зрештою родич вбитого зізнався у скоєнні злочину, причиною якого стали складні стосунки між чоловіками.
Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років
Сектор комунікації поліції Чернігівської областіTweet