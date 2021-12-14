На Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

Поліція затримала причетного до вбивства 32-річної мешканки Кладьківки Чернігівського району. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

11 грудня, близько 12-ї години, до поліції надійшло повідомлення про те, що в сараї поблизу закинутого домогосподарства у селі Кладьківка виявили чоловіка, який перебуває в розшуку за скоєння вбивства 13 листопада. Чоловік був знесилений, адже тривалий час нічого не їв.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний у вбивстві майже місяць переховувався в навколишніх полях. За словами затриманого, він харчувався переважно яблуками, а ночував у стаціонарній ємності з-під добрив. Кілька днів тому, із настанням морозяної та сніжної погоди, чоловік повернувся в село. Він заховався у сараї закинутого господарства неподалік свого будинку. Там його виявили родичі загиблої співмешканки та викликали поліцію.

Поліцейські затримали підозрюваного, який був оголошений у загальнодержавний розшук.

12 грудня суд обрав запобіжний захід зловмиснику – тримання під вартою строком на 60 діб.

Затриманому інкримінують скоєння умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області