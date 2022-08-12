На Рівненщині на оборудках з наркотиками викрито ексміліціонера і трьох його спільників

Колишній міліціонер розповсюджував метамфетамін у Рівненському регіоні. Заборонений товар закуповував у змовників -виробників наркотиків. Працівники Нацполіції припинили злочинний бізнес.

Мешканець Рівненщини збуває наркотичні засоби та психотропні речовини на території області – саме таку інформацію отримали працівники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

До протиправної діяльності виявився причетний 40-річний мешканець Рівненського району. Наркодилер у минулому проходив службу у обласному підрозділі боротьби з наркозлочинами. Після звільнення з міліції, будучи обізнаним в оперативній роботі, він вирішив перейти на іншу сторону закону та почав займатися оборудками з наркотиками.

Як встановили правоохоронці, чоловік замовляв товар у трьох жителів області, які виготовляли та постачали йому наркотичні засоби. У подальшому фігурант продавав метамфетамін наркозалежним особам «з рук у руки».

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням поліції Рівненщини внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели оперативні закупки у зловмисника. Експертиза підтвердила, що придбана речовина – метамфетамін. Тож після чергової оборудки 40-річного наркозбувача затримали.

Під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури поліцейські провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили метамфетамін, канабіс, прекурсори, зброю, набої, гроші, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Вилучене направлено на експертизу.

Наразі слідчі рівненської поліції вже вручили підозру колишньому міліціонеру. Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За результатами експертного дослідження діям інших фігурантів буде надано остаточну правову кваліфікацію та оголошено їм про підозру.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України