12 років ув’язнення отримав житель Волині, який збирав для ворога інформацію про військовий аеродром
За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винним у пособництві в державній зраді (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.
Під час спілкування у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види та типи літаків, запаси озброєння тощо.
Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику головного управління генштабу збройних сил рф.
Припинили діяльність ворожих агентів на Волині у березні 2020 року.
Додамо, що «куратору» засудженого суд першої інстанції призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі, проте він оскаржив судове рішення. Наразі провадження перебуває у апеляційному суді.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Волинській області.Tweet