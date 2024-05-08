12 років ув’язнення отримав житель Волині, який збирав для ворога інформацію про військовий аеродром

За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винним у пособництві в державній зраді (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.

Під час спілкування у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види та типи літаків, запаси озброєння тощо.

Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику головного управління генштабу збройних сил рф.

Припинили діяльність ворожих агентів на Волині у березні 2020 року.

Додамо, що «куратору» засудженого суд першої інстанції призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі, проте він оскаржив судове рішення. Наразі провадження перебуває у апеляційному суді.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Волинській області.

Офіс Генпрокурора