Шахрайство біля банкоматів: як аферисти крадуть гроші громадян
Шахраї часто розміщують на картоприймачі та клавіатурі банкомата пристрої, які допомагають їм викрасти гроші. Особливо спритні примудряються закріпити камеру, яка зніме процес набору ПІН-коду. Накладки на клавіатурі, що фіксують кнопки, які людина натискає при наборі коду. А пристрій в картоприймачі, дозволить банкомату видати гроші, але не дозволить їм пройти крізь отвір для виходу купюр.
Ось декілька порад, як визначити підозрілий банкомат:
- банкомат не видав гроші, хоча був звук відліку готівки, а ви отримали СМС про списання грошей;
- відсік для видачі грошей виглядає підозріло;
- на клавіатурі накладки, або дивні сліди й відбитки;
Як безпечно зняти гроші з пластикової картки?
У деяких банках існує зняття готівки в банкоматах без використання банківської картки. Дана послуга так і називається “Зняття без картки”. Суть даної послуги полягає в скануванні QR-коду та отримання готівки в банкоматах.
Як правильно користуватися таким способом?
- Крок 1. Запускаєте додаток банку на смартфоні, якщо в ньому є така послуга.
- Крок 2. Скануєте QR-код з екрана банкомата.
- Крок 3. Вводите необхідну суму видачі готівки.
- Крок 4. Отримуєте гроші.
Після отримання готівки, банкомат автоматично завершить операцію з користувачем банківської картки.
Також, аби убезпечити себе від шахраїв правоохоронці радять встановлювати ліміт зняття готівки.
Будьте пильні та не дайте себе ошукати!
Відділ комунікації поліції Черкаської області