Шахрайство біля банкоматів: як аферисти крадуть гроші громадян

Шахраї часто розміщують на картоприймачі та клавіатурі банкомата пристрої, які допомагають їм викрасти гроші. Особливо спритні примудряються закріпити камеру, яка зніме процес набору ПІН-коду. Накладки на клавіатурі, що фіксують кнопки, які людина натискає при наборі коду. А пристрій в картоприймачі, дозволить банкомату видати гроші, але не дозволить їм пройти крізь отвір для виходу купюр.

Ось декілька порад, як визначити підозрілий банкомат:

банкомат не видав гроші, хоча був звук відліку готівки, а ви отримали СМС про списання грошей;

відсік для видачі грошей виглядає підозріло;

на клавіатурі накладки, або дивні сліди й відбитки;

Як безпечно зняти гроші з пластикової картки?

У деяких банках існує зняття готівки в банкоматах без використання банківської картки. Дана послуга так і називається “Зняття без картки”. Суть даної послуги полягає в скануванні QR-коду та отримання готівки в банкоматах.

Як правильно користуватися таким способом?

Крок 1. Запускаєте додаток банку на смартфоні, якщо в ньому є така послуга.

Крок 2. Скануєте QR-код з екрана банкомата.

Крок 3. Вводите необхідну суму видачі готівки.

Крок 4. Отримуєте гроші.

Після отримання готівки, банкомат автоматично завершить операцію з користувачем банківської картки.

Також, аби убезпечити себе від шахраїв правоохоронці радять встановлювати ліміт зняття готівки.

Будьте пильні та не дайте себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Черкаської області